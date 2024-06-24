Президент Казахстана сменил главнокомандующего ВМС республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил Серика Бурамбаева новым главнокомандующим военно-морскими силами (ВМС) республики. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Другим распоряжением Токаева нынешний глава ВМС Сакен Бекжанов освобожден от занимаемого поста. Причины кадрового решения не уточняются.

ВМС Казахстана были созданы в 1993 году. На сайте Минобороны страны указывается, что ВМС выполняют задачи по защите неприкосновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов государства в казахстанском секторе Каспийского моря. По данным журнала оборонного ведомства республики "Сарбаз", на вооружении ВМС стоят четыре ракетно-артиллерийских корабля казахстанского производства "Казахстан", "Орал", "Сарыарка", "Мангыстау". Кроме того, в распоряжении военных моряков имеются гидрографические суда "Жайык" и "Табигат", рейдовый тральщик "Алатау", противодиверсионный катер "Кайсар".