Жителей Новороссийска предупредили о проведении учебных стрельб

Новороссийская военно-морская база проведет во вторник в акватории порта морские учения со стрельбами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"25 июня в период с 11:00 мск до 13:00 мск и с 21:00 мск до 23:00 мск спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.



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