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Во Львове военкомы чуть не сломали ногу мужчине при попытке мобилизации

Во Львове сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, чуть не сломали ногу мужчине при попытке мобилизации.

Во Львове военкомы чуть не сломали ногу мужчине при попытке мобилизации
© РИА Новости

Как пишут в украинских группах, сотрудники ТЦК силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то что он выставил ноги

«Помогите ему! Они ноги ломают ему!» — кричит одна из женщин рядом.

Чем всё закончилось, не сообщают.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

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