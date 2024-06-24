Во Львове военкомы чуть не сломали ногу мужчине при попытке мобилизации

Во Львове сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, чуть не сломали ногу мужчине при попытке мобилизации.

Как пишут в украинских группах, сотрудники ТЦК силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то что он выставил ноги

«Помогите ему! Они ноги ломают ему!» — кричит одна из женщин рядом.



Чем всё закончилось, не сообщают.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.