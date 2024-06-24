Подполье рассказало, как сдают уклонистов военкомам ВСУ

Работающие на Украине гуманитарные фонды передают военкомам информацию о людях, которым помогают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона.

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Как утверждает собеседник агентства, речь идет как об иностранных гуманитарных организациях, так и об украинских фондах. Военкомы якобы используют данные, полученных от этих организаций, чтобы мобилизовать скрывающихся мужчин.

По словам источника РИА Новости, сотрудники складов и представители нескольких фондов (в их числе - польский и испанский фонды) сообщают, что гуманитарную помощь украинцам теперь выдают только после проверки их личных данных в «специальных информационных центрах». В Одессе находится пункт распределения «гуманитарки», где наборы составляют по индивидуальным заявкам после проверки.

«Эти заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне», - подчеркнул источник агентства.



Ранее на Украине на время закрыли Черниговский драматический театр из-за мобилизации большинства мужчин-актеров. Худрук театра сообщил, что в армию были призваны 34 сотрудника, включая артистов, музыкантов и технический персонал. В метрополитене Киева увеличили интервалы движения поездов из-за «острого дефицита сотрудников» на фоне мобилизации.