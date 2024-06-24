Россия и Камбоджа впервые подписали военное соглашение

Сухопутные войска РФ и Королевские сухопутные войска (RCA) Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, призванный расширить сотрудничество армий двух стран «на основе взаимного уважения и помощи». Об этом сообщает газета Khmer Times.

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Меморандум был подписан после того, как Мао Софан, заместитель главнокомандующего ВС Камбоджи, совершил трехдневный визит в Россию 18-20 июня. В РФ он встретился со своим коллегой, главнокомандующим Сухопутными войсками России Олегом Салюковым.

«Обе стороны заявили, что гордятся своими дружескими отношениями, доверием и взаимным уважением, унаследованными от предыдущего поколения лидеров», - подчеркивается в заявлении камбоджийских сил.



В RCA заявили, что с 1993 года отношения России и Камбоджи «значительно укрепились и расширились в политическом, дипломатическом, экономическом, военном и личном отношениях». Военные подчеркнули, что украинский кризис не повлиял на решение страны развивать военное сотрудничество с Россией.

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«Королевство не допускает дискриминации в сотрудничестве и также сотрудничает с вооруженными силами США и западных стран», - отметили они.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и Вьетнам. Россия подписала с обеими странами соглашения о стратегическом партнерстве. Путин отмечал, что договор с КНДР подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Из соглашения с Вьетнамом следует, что страны планируют расширять сотрудничество в разных сферах, включая области обороны и безопасности.