Появились кадры со звуками сирены во время воздушной тревоги в Севастополе

В сети появились кадры со звуками сирены в Севастополе, где в ночь на понедельник, 24 июня, объявляли воздушную тревогу. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

Звуки сирены, судя по кадрам, слышны в отдалении от места съемки, Какими-либо взрывами или звуками боя видеозапись не сопровождается.

Поздно вечером в понедельник, 24 июня, в Севастополе на десять минут объявляли воздушную тревогу. На время действия предупреждения в городе прекращал работу наземный и общественный морской транспорт. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Днем в воскресенье, 23 июня, ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151 — 82 из них госпитализировали.