Наемник из Эстонии, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Об этом сообщила газета Postimees.

По ее информации, погибший - 42-летний Мартин Яэгер, который входил в состав третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что это подразделение задействовано в боях в Харьковской и Луганской областях на линии Купянск - Сватово.

По информации портала Delfi, в 2023 году в результате конфликта погибли еще двое эстонцев, присоединившихся к ВСУ. Один из них ранее был офицером эстонской разведки.

4 июня глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что процесс ликвидации иностранных наемников на Украине идет быстрее, чем пополнение их рядов. По словам Гаврилова, наемников бросают на "мясные штурмы" на самых опасных направлениях. Он добавил, что на этом фоне часть наемников разрывают контракты, так и не получив свои выплаты.