Истребители ЦАХАЛ атаковали объекты «Хезболлах» на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам шиитской вооруженной милиции "Хезболлах" на юге Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим целям "Хезболлах" на юге Ливана, включая военную структуру "Хезболлах" в районе Айтаруна, а также по объектам оперативной инфраструктуры и террористической инфраструктуре в районах Кфаркела и Хиам", - говорится в сообщении. "В результате обстрела противотанковыми снарядами в районе Метулы прошлой ночью (в воскресенье) два резервиста ЦАХАЛ, члены службы безопасности, получили легкие и тяжелые ранения. Сотрудники службы безопасности были госпитализированы для оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы более 80 тыс. израильтян.