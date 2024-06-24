$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Истребители ЦАХАЛ атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам шиитской вооруженной милиции "Хезболлах" на юге Ливана.

Истребители ЦАХАЛ атаковали объекты «Хезболлах» на юге Ливана
© globallookpress.com

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим целям "Хезболлах" на юге Ливана, включая военную структуру "Хезболлах" в районе Айтаруна, а также по объектам оперативной инфраструктуры и террористической инфраструктуре в районах Кфаркела и Хиам", - говорится в сообщении. "В результате обстрела противотанковыми снарядами в районе Метулы прошлой ночью (в воскресенье) два резервиста ЦАХАЛ, члены службы безопасности, получили легкие и тяжелые ранения. Сотрудники службы безопасности были госпитализированы для оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы более 80 тыс. израильтян.

Военные новости
Хамас
Хезболла
ЦАХАЛ