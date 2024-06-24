Российские военные за сутки поразили почти 400 целей ВСУ

Военные группировки «Центр» за сутки поразили почти 400 целей ВСУ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

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Огневое поражение было нанесено 380 целям. Группировка поразила пункт управления, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь опорных пунктов, более 100 позиций полевой артиллерии.

Ранее ВСУ потеряли до 500 солдат в зоне ответственности группировки «Запад».