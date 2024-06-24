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В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, об этом в Василий Голубев.

В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку
© РИА Новости

По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территории промышленного предприятия.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — добавил Голубев.

Ранее, 23 июня, система ПВО сбила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

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