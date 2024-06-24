В Пентагоне нечего сообщить по поводу обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS, заявили РИА Новости в ведомстве.

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Вместе с этим, там признали, что видели информацию об обстреле Крыма, но отказались комментировать наличие погибших и пострадавших на полуострове в результате атаки.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожает заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.