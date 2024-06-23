Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО

Армия Белоруссии готова применить тактические ядерное оружие (ТЯО) при необходимости. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Можно констатировать факт, что мы сегодня способны и готовы применять это оружие, когда надо», - сказал глава ведомства.



По его словам, Белоруссия и Россия продолжат проводить совместные военные учения.

Белоруссия 21 июня начала внезапную проверку боеготовности воинских частей. В мероприятиях участвовали подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».