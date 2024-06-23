Бомбардировка украинских позиций мощными авиабомбами ФАБ-3000 перегрузит ПВО Украины и, в конечном итоге, может привести к стратегической победе России. Так считает аналитик американского издания The National Interest.

© Минобороны России

«Натовским системам ПВО, поставляемым на Украину, трудно противостоять данным мощным бомбам, не имеющим прямого американского эквивалента», — пишет Брэндон Дж. Вейхерт, аналитик по нацбезопасности и геополитике, бывший сотрудник Конгресса.



Эксперт отмечает, что запасы американских оборонительных ракет сокращаются, и развертывание ФАБ-3000 М54 «угрожает сокрушить оборону Украины». У ВСУ нет никакого способа отражать удары такого мощного оружия.

Таким образом, ФАБ-3000 потенциально могут «склонить стратегический баланс в пользу России». Эти бомбы сейчас массово производят на востоке России и «бомбардировка этими гигантами» украинских целей перегрузит и сделает бесполезной ПВО Украины.

Вейхерт пишет, что, поскольку Россия сохраняет свои территориальные завоевания и наращивает производство этого разрушительного оружия, возникает «острая необходимость прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие страдания Украины».