В США заявили, что фактор ФАБ-3000 может стать решающим для победы России
Бомбардировка украинских позиций мощными авиабомбами ФАБ-3000 перегрузит ПВО Украины и, в конечном итоге, может привести к стратегической победе России. Так считает аналитик американского издания The National Interest.
«Натовским системам ПВО, поставляемым на Украину, трудно противостоять данным мощным бомбам, не имеющим прямого американского эквивалента», — пишет Брэндон Дж. Вейхерт, аналитик по нацбезопасности и геополитике, бывший сотрудник Конгресса.
Эксперт отмечает, что запасы американских оборонительных ракет сокращаются, и развертывание ФАБ-3000 М54 «угрожает сокрушить оборону Украины». У ВСУ нет никакого способа отражать удары такого мощного оружия.
Таким образом, ФАБ-3000 потенциально могут «склонить стратегический баланс в пользу России». Эти бомбы сейчас массово производят на востоке России и «бомбардировка этими гигантами» украинских целей перегрузит и сделает бесполезной ПВО Украины.
Вейхерт пишет, что, поскольку Россия сохраняет свои территориальные завоевания и наращивает производство этого разрушительного оружия, возникает «острая необходимость прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие страдания Украины».
«Очевидно, что Москва полагает, что это оружие даст ей не только ряд тактических побед над украинской армией, но и в конечном итоге поможет России добиться стратегической победы над Украиной (которая ближе, чем думают руководители в Вашингтоне)», — замечает Вейхерт.