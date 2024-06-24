NI: бомбы ФАБ-3000 перегрузят воздушную оборону Украины

Атака на позиции Вооруженных сил Украины авиабомбами FAB-3000 может оказать серьезное давление на украинскую воздушную оборону. Об этом написало издание The National Interest.

© Министерство обороны РФ

"Если восточные регионы России действительно массово производят это оружие, как сообщают российские СМИ, то атаки этими мощными бомбами по украинским целям могут серьезно испытать украинскую воздушную оборону и нарушить их стратегию защиты от воздушных ударов", - говорится в статье.



Глава ГУР Украины оценил ситуацию для ВСУ на поле боя

Автор предупреждает, что у украинских вооруженных сил нет эффективного способа противостоять таким мощным атакам. Он также предполагает, что применение бомб FAB-3000 в зоне боевых действий будет ключевым фактором в завершении конфликта в пользу России.

В пятницу журналист из немецкой газеты Bild Юлиан Репке, ссылаясь на видео, распространенное в интернете, сообщил о первом применении российскими войсками бомб FAB-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции. В марте министерство обороны России объявило о начале массового производства трехтонных авиационных бомб FAB-3000.

По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, эти бомбы обладают огромной разрушительной силой и могут использоваться для атак на укрепленные объекты, а также благодаря новым технологиям становятся высокоточным оружием. Военно-воздушные силы России активно используют авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне боевых действий. Это дает возможность наносить точные удары по укрепленным районам украинских вооруженных сил, минимизируя риски для своих самолетов от зенитно-ракетных комплексов противника.