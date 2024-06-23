МО РФ: Украина нанесла удар ракетами ATACMS по гражданской инфраструктуре Севастополя
Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом, сообщили в Минобороны России.
"23 июня около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сообщили там.
По данным МО РФ, в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети.