Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом, сообщили в Минобороны России.

"23 июня около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сообщили там.



По данным МО РФ, в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети.