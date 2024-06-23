Путин порассуждал о российской военной технике

Россия может рассчитывать только на свою военную технику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин порассуждал о важности стабильной экономики оборонного ведомства страны.

«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», — сказал глава государства.



Ранее американский телеканал CNN заявил, что перспектива развития отношений Москвы и Пхеньяна стала поводом для беспокойства в США и Южной Корее. В материале утверждается, что по итогам заключенного соглашения страны будут поддерживать друг друга в сфере вооружения. Так, Северная Корея наладит поставки оружия в Россию, а Москва будет делиться с Пхеньяном.