Украина обстреляла Россию из чешского «Вампира»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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По их данным, пресечь попытку удара украинских войск удалось пресечь около 11:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Вампир" уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.



Ранее над Белгородской областью также сбили три снаряда реактивной систем залпового огня «Ольха», 32 снаряда РСЗО Vampire («Вампир») и три беспилотника противника.

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