Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль во время прорыва ВС РФ в районе Торецка находился в одесском ресторане и выпивал. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По моей информации во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель Восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане „Облака“ в Одессе», — написала Безуглая в своем telеgram-канале.



По ее словам, с Содолем также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, который отвечает за Волчанск.

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Она отметила, что несмотря на критическую ситуацию на фронте, генерал продолжал участвовать в социальных мероприятиях, демонстрируя явное пренебрежение своими обязанностями. Например, Содоль принимал участие в церемонии награждения мэра Одессы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районах Торецка и Новомихайловки ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ, передает «Национальная служба новостей». В генштабе ВСУ заявили, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР.