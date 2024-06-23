Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на авдеевское направление необученных новобранцев. Об этом заявил пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский, чьи слова приводит ТАСС.

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«Начальников попросили, чтобы помогли, но в итоге даже никто не хотел нам помогать. Они нами проверяли обстановку в этом районе», — рассказал боец.



По словам Жуковского, командование бригады отправляет мобилизованных с небольшим уровнем подготовки, чтобы те приняли на себя основной удар на фронте. Пленный отметил, что от их взвода почти ничего не осталось.

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