Боевики ВСУ подорвали солдата за попытку сдаться в плен

В районе села Парасковиевка дрон ВСУ атаковал украинского солдата, который добровольно хотел сдаться в плен. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Там отметили, что перемещение украинского бойца контролировалось операторами БПЛА ВС РФ.

«В районе Парасковиевки солдат ВСУ решил добровольно сложить оружие и перейти на сторону российских войск <...> Однако, уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский дрон атаковал солдата», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».



По информации военкоров, из-за полученных ранений боец ВСУ погиб. Его перемещение контролировалось операторами российских БПЛА.

Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен

Ранее российский снайпер с позывным «Чех» сообщил, что ВСУ под Артемовском сдаются в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны России, а также отсутствия провизии и поддержки, передает «Национальная служба новостей». Также под Красногоровкой сдались в плен трое военнослужащих ВСУ, сообщает RT.