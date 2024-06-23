Над Брянской областью за ночь уничтожили 30 БПЛА

Российские системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата Украины над Брянской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Богомаза.

По его словам, дроны были самолетного типа. Их уничтожили над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны.

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Пострадавших и разрушений нет.

Общее число уничтоженных беспилотников ВСУ достигло 25.

Ранее губернатор сообщал о 12, потом о девяти, а затем о двух БПЛА, уничтоженных в небе над областью.