Мобилизация: последние новости на сегодня 23 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 июня 2024, в материале «Рамблера».

Медицинские учреждения Вологодской области собирают гуманитарную помощь для участников СВО

В Вологодской области в районных больницах и в медицинских учреждениях Вологды и Череповца организован сбор посылок для военнослужащих, в том числе для участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпиталях на передовых позициях, сообщает «Вологда.РФ».

Медики региона собирают письма и посылки для бойцов, организуют различные акции по сбору продуктов питания и предметов первой необходимости. Медучреждения уже отправили несколько партий гуманитарного груза и планируют продолжать эту работу.

В Вологде организован сбор помощи для участников спецоперации в Вологодской городской поликлинике №4. Медики собирают лекарственные средства, перевязочные материалы, антисептики, средства личной гигиены, нательное бельё и продукты быстрого приготовления.

В Дагестане создали общественную организацию "Память гор" в помощь участникам СВО

В Дагестане появилась региональная общественная организация «Память гор», сообщает ТАСС.

Ее создали сами участники специальной военной операции. Уже в более 30 муниципальных образованиях действуют отделения этой организации, а в ближайшее время такие отделения будут созданы и в остальных муниципалитетах.

Главными вопросами организации являются участие в патриотическом воспитании молодежи, в деятельности по увековечению подвигов участников СВО, поддержка семей погибших воинов и военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Членам семей участников СВО в Ленобласти стала доступна новая льгота

В Ленинградской области члены семей военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции, смогут получить субсидию в размере до 300 тысяч рублей, сообщает ivbg.ru.

Деньги можно будет направить на газификацию индивидуальных домовладений внутри границ земельного участка.

К категориям гражданам, которым доступна региональная льгота, относятся супруги, родители, дети, а также дедушки, бабушки и внуки военнослужащих.