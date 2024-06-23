Спецоперация на Украине 23 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 июня 2024 года.

Войска России нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

22 июня армия России ударила по расположению противника у города Ивано-Франковск на западе Украины, сообщает «Лента.ру».

Вооруженные силы Украины разместились в одном из учебных заведений, куда и прилетела ракета.

В результате удара пострадало много солдат ВСУ. На данный момент больницы города переполнены ранеными военными. О точном количестве пострадавших не сообщается.

Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга»

Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга» города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщает RT со ссылкой на заявление директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

Ранее функционирование инфраструктурных объектов Запорожской станции было нарушено из-за атаки украинских войск на подстанцию.

Впоследствии энергоснабжение Энергодара полностью восстановили.

В ДНР назвали последствия ударов ВСУ

Три человека стали жертвами обстрелов территории ДНР, сообщает «Лента.ру».

Как заявил глава республики Денис Пушилин, с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Ранения получили четыре человека.

При обстреле Буденновского района Донецка ВСУ впервые применили неуправляемые снаряды M26 для реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракета с дальностью полета 32 километра содержит 644 кумулятивно-осколочных суббоеприпаса M77.