В Южной Корее назвали условия поставок оружия на Украину

Республика Корея не будет придерживаться каких-то ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чан Хо Чжин в эфире канала KBS.

"Хочу подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?" - сказал южнокорейский чиновник.



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Чан Хо Чжин не стал раскрывать, какое вооружение и при каких обстоятельствах Республика Корея может поставить на Украину, поскольку, по его словам, это ослабит "рычаг влияния" на российскую сторону.

"Прикладывать усилия ради того, чтобы контролировать ситуацию в двусторонних отношениях, должны не только мы. Последние действия России, как представляется, постепенно приближались к "красной линии". Поэтому, если они хотят восстановления отношений России и Республики Корея после войны, то и российской стороне следует тщательно все взвешивать", - сказал Чан Хо Чжин.



Начальник управления национальной безопасности президентской администрации 20 июня заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР подрывает безопасность Республики Корея, и что в Сеуле пересмотрят позицию по поставкам оружия на Украину. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что новый договор не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности, а поставки летального оружия Киеву станут большой ошибкой.