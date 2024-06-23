Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области

Режим опасности атаки украинских беспилотников отменили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

© Global Look Press

"Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он.



Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области в 1:50 мск. Почти через четыре часа, в 5:43 на канале главы региона появилось сообщение об отбое тревоги. В ночь на 23 июня дроны Вооруженных сил Украины несколько раз сбивали над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что украинские беспилотники удалось ликвидировать над Трубчевским районом.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.