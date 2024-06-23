Армия России сорвала перегруппировку ВСУ на островах Днепра

На Каховском направлении группировка войск «Днепр» благодаря артиллерии сорвала перегруппировку ВСУ на островах Днепра.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Отмечается, что бойцы ВС России уничтожили плавсредства ВСУ, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра.

Российские боевые машины оснастили «Накидками»

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские военнослужащие владеют инициативой на всей линии фронта.