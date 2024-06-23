Израиль наносит массированные удары по Рафаху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит утром в воскресенье массированные удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Телеканал отмечает, что ЦАХАЛ наращивает атаки на Рафах, нанося авиаудары и подвергая город артиллерийским обстрелам. Сообщается также, что израильские военные взрывают жилые дома, а вертолеты и танки ведут бои в центральной части города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.