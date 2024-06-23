Израиль отказался от украинской помощи по беспилотникам

Украина предложила Израилю помощь в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако Тель-Авив от этого отказался. Об этом сообщил телеканал N12.

© Lenta.ru

Отмечается, что Украина планировала пригласить в страну израильских экспертов, которые могли бы изучить беспилотники и проверить собственные системы борьбы с БПЛА. В свою очередь, взамен Киев рассчитывал получить новейшие технологии.

Однако Израиль не воспринял идею всерьез. Тель-Авив получил несколько обращений от украинских коллег, однако проигнорировал их.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что страна собирается пресечь дальнейшие атаки ливанского шиитского движения «Хезболла». Он выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в его войне против «оси зла во главе с Ираном».