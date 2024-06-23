Власти Украины попытались оказать давление на руководство США для того, чтобы добиться снятия запрета на использование американских дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом сообщило издание Associated Press.

По данным источника, Киев собирается добиться от Вашингтона разрешения на атаки вглубь России на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. При это представители украинского командования замечают, что якобы без такой возможности «у них до сих пор связаны руки».

Однако издание подчеркивает, что, по мнению украинских властей, только «отчаянные условия на фронте» могут вынудить США отменить действующие ограничения.

В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России

Накануне Пентагон подтвердил, что ВСУ запрещено использовать ракеты ATACMS для атак вглубь России.

25 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения на использование западного оружия Украиной по территориям России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».