$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Средства ПВО сбили БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО армии России поразили беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

Средства ПВО сбили БПЛА над Брянской областью
© РИА Новости

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны России над Трубчевским районом», — сообщил губернатор.

Отмечается, что никто из жителей области не пострадал. Разрушения не зафиксированы.

Ранее средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью.

Военные новости
Александр Богомаз
Минобороны России