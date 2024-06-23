Средства ПВО сбили БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО армии России поразили беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Ещё один вражеский БПЛА самолётного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны России над Трубчевским районом», — сообщил губернатор.



Отмечается, что никто из жителей области не пострадал. Разрушения не зафиксированы.

Ранее средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью.