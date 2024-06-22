В Пентагоне прокомментировали заявление хуситов об ударе по авианосцу

Министерство обороны США опровергло информацию о ракетном ударе мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по американскому авианосцу Dwight Eisenhower. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона.

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"Это неверно", - приводит агентство слова одного из них.



Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что мятежники атаковали авианосец США с использованием баллистических и крылатых ракет, и утверждал, что цели операции достигнуты.

Хуситы нанесли ракетный удар по авианосцу США Dwight Eisenhower

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Dwight Eisenhower покинул Красное море, ему на замену вскоре прибудет авианосец Theodore Roosevelt, в настоящее время находящийся в Индо-Тихоокеанском регионе.