Применение Россией ФАБ-3000 вызвало удивление на Западе

Запад впервые узнал, что Россия начала применять сверхтяжелую бомбу ФАБ-3000. Это оружие вызвало удивление и оторопь у специалистов, сообщает немецкое издание Bild в специальном видеосюжете.

«Россия впервые применила наводящую ужас управляемую планирующую бомбу ФАБ-3000 М54 УМПК. Это самая тяжелая бомба из применявшихся до сих пор в конфликте», — заявил ведущий.



По его словам, бомба была применена по объекту ВСУ в населенном пункте Липцы (Харьковская область) и нанесла «масштабные повреждения».

Отмечается, что Запад не мог представить, что Россия обладает подобным снарядом и он «тяжелее микроавтобуса Volkswagen». В НАТО также не были осведомлены, что подобная бомба может причинить серьезные разрушения.

ФАБ-300 весит три тонны и почти половина из них — взрывчатое вещество. При этом на вооружении российской армии имеются еще более мощные ФАБ-9000-М54.