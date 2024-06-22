Утром в субботу, 22 июня, армия России смогла нанести удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Ивано-Франковск на западе Украины. Об этом сообщает Сергея Лебедева.

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«Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений», — рассказал он журналистам.



При этом, по сообщениям Лебедева, в результате удара пострадало много солдат ВСУ. На данный момент больницы города переполнены ранеными военными. О точном количестве пострадавших не сообщается.

Ранее в пророссийском подполье на Украине рассказали о погрузке техники под Киевом. По сведениям Сергея Лебедева, к станции Фастов было подогнано около десятка платформ.