Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Системы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, сообщили в Минобороны России.
«Около 17:15 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.
Также над Большесолдатским районом Курской области было сбито шесть украинских ракет.
Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что украинские военные атаковали Курскую область и повредили четыре домовладения.