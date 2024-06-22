Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Системы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

«Около 17:15 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.



Также над Большесолдатским районом Курской области было сбито шесть украинских ракет.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что украинские военные атаковали Курскую область и повредили четыре домовладения.