$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Системы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
© РИА Новости
«Около 17:15 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Также над Большесолдатским районом Курской области было сбито шесть украинских ракет.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что украинские военные атаковали Курскую область и повредили четыре домовладения.

Происшествия
Военные новости
Алексей Смирнов
Горячая новость