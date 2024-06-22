Американский авианосец получил приказ покинуть Красное море

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», противостоящий хуситам, получил приказ покинуть Красное море. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на источники.

«Такое решение было принято после того, как министр обороны Ллойд Остин в третий раз решил не продлевать срок действия второго по возрасту авианосца ВМФ. По состоянию на пятницу авианосец находился в эксплуатации более восьми месяцев», — отмечает USNI News.



«Эйзенхауэр» и сопровождающие его эсминцы пока не отправятся в США, а останутся в Средиземном море.

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Кроме того, неназванный авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, может направиться на Ближний Восток, чтобы продолжить миссию присутствия США в регионе.

США направили авианосную ударную группу в восточную часть Средиземного моря осенью 2023 года. Тогда же хуситы заявили, что намерены атаковать корабли, связанные с Израилем. После этого они провели множество атак на торговые и военные суда. В мае и июне йеменцы дважды сообщали об ударах по «Эйзенхауэру» крылатыми и баллистическими ракетами. В США не комментировали эти удары и возможный урон.