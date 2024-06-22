СМИ: На Западе до последнего не могли даже представить, что существует ФАБ-3000

На Западе до последнего не могли себе даже представить, что на вооружении у российской армии есть сверхтяжелая авиабомба ФАБ-3000. На это обратил внимание журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

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Демонстрируя кадры удара снарядом в зоне СВО по украинским военным объектам, Репке обращает внимание, что после того как рассеивается дым, три здания буквально исчезают с лица земли, "как будто их никогда не существовало".

"ФАБ-3000 - это такая бомба, существование которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen", - заметил Репке.



Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. У них сравнительно прочный корпус, который позволяет проникать в грунт или в препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений.

ФАБ-3000 - вариант, который весит более трех тонн и несет не менее 1,2 тонны взрывчатки. В зарубежной прессе ее окрестили "супербомбой", которую украинская ПВО не способна эффективно перехватить, учитывая, что применяется она с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Трехтонную авиабомбу, по оценкам экспертов, можно будет применять для штурма особо укрепленных районов ВСУ.

О начале массового производства таких снарядов в России объявили в феврале. Уже в июне их впервые применили в зоне СВО.