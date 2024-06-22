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МО: за сутки средства ПВО сбили 48 БПЛА, реактивный снаряд РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

В МО РФ сообщили, что средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА за сутки
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США», — говорится в материале.

Ранее Грайворонский городской округ и Борисовский район подверглись атакам со стороны ВСУ.

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