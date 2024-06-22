В МО РФ сообщили, что средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА за сутки

МО: за сутки средства ПВО сбили 48 БПЛА, реактивный снаряд РСЗО HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США», — говорится в материале.
Ранее Грайворонский городской округ и Борисовский район подверглись атакам со стороны ВСУ.