ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.