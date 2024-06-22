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ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
© РИА Новости

Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.

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