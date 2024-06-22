Минобороны России впервые сообщило у потере Украиной за время спецоперации канадской боевой бронированной машины Senator.

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«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля», — говорится в сообщении.



Также были уничтожены гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 22 июня уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.