В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал чиновник.



По его словам, гражданам не следует находиться на открытом пространстве, так как основную опасность представляют осколки снарядов. На данный момент российские военнослужащие работают над уничтожением воздушных целей, добавил Развожаев.