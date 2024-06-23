Появилось фото техники ВС РФ с неизвестным тактическим знаком

В Сети появилось фото военного КамАЗа ВС РФ с неизвестным тактическим знаком. Его опубликовал в своем Телеграм-канале председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Он отмечает, что в украинских пабликах уже пытаются спрогнозировать, на каком участие фронта появится эта техника. Основная версия - Сумская область.

Напомним, не так давно к ставшими символами СВО литерами Z, O и V добавился еще один знак - косой крест, вписанный в квадрат. Так обозначили группировку "Север", действующую на харьковском направлении. Сам знак сравнили "руной Гунгнира" - она же копье скандинавского бога Одина.

На военной технике ВС РФ в зоне СВО заметили новый символ

Самый новый знак оказался еще более затейлив. Это вписанный в квадрат круг, внутри которого находятся два маленьких треугольника. Внешне он напоминает рожицу человечка. Но вообще простор для интерпретаций огромный.