Дроны ВСУ атаковали продовольственный магазин под Курском

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области, возник пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, в результате атаки пострадавших нет. Возгорание ликвидировали подразделение спасателей и силы добровольной пожарной дружины.

Также после сбросов дронов возникли пожары в недействующем с 2022 года здании детского дома и одном многоквартирном доме. На данных объектах пожарные продолжают борьбу с огнем, уточнил врио губернатора.

Кроме того, по его данным, в населенном пункте Махновка Суджанского района в результате обстрела повреждения получили здания не действующей птицефабрики.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в небе над Белгородской областью российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника.