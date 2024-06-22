При атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" нарушилось функционирование инфраструктуры

На Запорожской АЭС без энергоснабжения остались несколько инфраструктурных объектов. Это произошло после атаки украинских вооруженных формирований на подстанцию «Радуга», сообщает в субботу Telegram-канал ЗАЭС.

«Повреждение подстанции «Радуга» в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — сказано в сообщении.



В действиях ВСУ увидели подготовку к захвату ЗАЭС

На ЗАЭС отметили, что «меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме».

Однако повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры создает угрозу жизнеобеспечения Энергодара. Теракты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Накануне сообщалось об ударе по подстанции «Радуга» и повреждении трансформатора.