В ХАМАС заявили об открытости к любым мирным инициативам

ХАМАС открыто к любым инициативам, которые направлены на достижение мира в секторе Газа, но при этом удовлетворят его основные требования. Об этом рассказал глава политбюро радикального палестинского движения Исмаил Хания, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня», — подчеркнул он, назвав среди требований полное прекращение атак, вывод армии Израиля, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи мирным жителям.



По словам Хании, ХАМАС одобрило предложение о прекращении огня, которое было представлено Катаром и Египтом еще 6 мая. При этом он обвиняет руководство Израиля в том, что оно хотело внести изменения, недопустимые для радикального движения, и тем самым привело к срыву соглашения. По мнению главы политбюро, Израиль якобы «ставит политическую ловушку» и навязывает собственные условия.

Ранее в возможности достижения перемирия в секторе Газа усомнился президент США Джо Байден. Он заявил об этом после обсуждения предложенного Соединенными Штатами проекта трехэтапного соглашения о перемирии с лидерами стран G7.