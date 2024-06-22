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DPA: бундесвер отработал применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ приняли участие в многонациональных комплексных учениях Pacific Skies 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Бундесвер отработал применение бомб на Аляске
© globallookpress.com

По данным источника, экипажи немецких самолетов Tornado провели отработку сброса учебных высокоточных бомб. Сброс снарядов проходил на экстремально малых высотах. В ходе маневров самолеты снижались до 30 метров, чтобы незаметно приблизиться к цели. После этого они поднимались непосредственно перед атакой. Как сообщили в ВВС Германии, в ходе учений отрабатывалось применение высокоточных бомб GBU-54, которые имеют лазерную систему наведения.

Агентство добавило, что в рамках участия в учениях Pacific Skies 24 ВВС Германии перебрасывают самолеты далеко за пределы Европы. Более 30 истребителей, вертолетов, а также транспортных самолетов и самолетов-заправщиков будут задействованы до середины августа в пяти отдельных маневрах. Ожидается, что учения Arctic Defender пройдут на Аляске, тогда как маневры Nippon Skies состоятся в Японии. В свою очередь учения Pitch Black будут проведены в Австралии, а Tarang Shakti 1 — в Индии.

До этого в Германии предложили обязать женщин проходить военную службу. Причиной такого решения правительство ФРГ назвало невозможность сделать различия между полами.

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