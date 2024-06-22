На станции Фастов в Киевской области на железнодорожные платформы утром 22 июня начали загружать военную технику, сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, этим занимаются украинские солдаты — их привозят на гражданских автобусах. О каком вооружении идет речь, не уточняется.

Сейчас на станции Фастов в Киевской области начинается погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Около десятка платформ подогнано. Прибывают военные единицы, — отметил Лебедев.



Ранее журналист Bild Бьорн Штритцель сообщил, что Вооруженные силы Украины начали применять самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства для ударов по территории России из Харьковской области. Германия, как уточняется, была одной из стран, разрешивших Киеву использовать ее оружие для ударов по территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обстрелы ВСУ территорий России западным оружием близки к агрессии. По его словам, Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия, то есть поставку оружия в другие регионы. Более того, как отметил глава государства, Запад, продолжая снабжать Украину оружием, не оставляет возможности контролировать его дальнейшее применение.