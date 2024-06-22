Армия Польши заявила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине

Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за взрывов на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Оперативное командование польских Вооруженных сил в X.

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Ночь с 21 на 22 июня оказалась сложной для противовоздушной обороны (ПВО) Польши, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы Украины. Польские истребители и самолеты союзных стран были подняты в небо из-за «интенсивной активности» дальней авиации России. Через два часа они вернулись на базу, поскольку угроза нанесения ударов по приграничным районам снизилась.

Польские самолеты вновь поднялись в небо из-за России

На территории Украины дважды за предыдущую ночь была объявлена воздушная тревога. Взрывы зафиксировали в Харькове, Одесской и Львовской областях.