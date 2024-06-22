В действиях ВСУ увидели подготовку к захвату ЗАЭС

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару могут быть частью плана по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Подготовку к боевым действиям за атаками ВСУ увидел член общественной палаты Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Рогова, Украина наносит удары по энергообъектам в городе, и их обесточивание может быть предвестником попытки высадки десанта у ЗАЭС.

«Ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку (Днепр)», — порассуждал Рогов.



Последний удар по энергообъектам на левом берегу Днепра ВСУ совершили 21 июня — тогда Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. В результате удара украинских войск поврежден трансформатор.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 года, в первые дни проведения спецоперации.