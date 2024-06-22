Авианосец США заметили в Южной Корее после визита Путина в КНДР

В порт южнокорейского города Пусан прибыл американский атомный авианосец Theodore Roosevelt, пишет Yonhap со ссылкой на военных республики. Агентство отмечает, что корабль был направлен к берегам страны на фоне визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, где он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Корабль прибыл <...> в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества Севера с Россией, — указано в статье.



Отмечается, что авианосец прибыл в республику впервые с ноября 2023 года, его сопровождали два эсминца с системой Aegis. Предполагается, что военный корабль будет задействован в учениях, участие в которых примут США, Япония и Южная Корея.

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Ранее агентство Kyodo сообщило о планах Японии и Южной Кореи ужесточить санкции в отношении России. Известно, что консультации по данному вопросу пройдут 25 июня в Сеуле. Новые меры рассматриваются как ответ на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

При этом в Японии до этого уже объявили о расширении санкционного списка, куда включили еще 11 физлиц и 41 компанию из России. Причиной новых ограничений была названа ситуация на Украине.