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РИА Новости: морпехи ВСУ пристыдили Зеленского за то, что их оставили в плену

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ более двух лет назад, обратились к главе государства Владимиру Зеленскому, попросив обменять их и посетовав на безразличное отношение к ним со стороны властей Украины. Свое мнение они выразили в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Украинские военнослужащие пристыдили Зеленского
© Газета.Ru
«У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди», — обратился к Зеленскому через корреспондента агентства военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Алексей Бошин.

Как отмечает агентство, пленные украинские военнослужащие рассказали, что были брошены своим командованием в Мариуполе еще в 2022 году.

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«Видимо, там мы пока не нужны», — резюмировал в беседе с агентством медик упомянутого украинского подразделения Дмитрий Селютин.

До этого военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелом отказников среди украинских войск.

По его словам, в лучшем случае «отказников» в украинской армии ожидает тюремный срок от 10 до 15 лет, либо отправка на невыполнимое или смертельное задание на позицию, которая находится под постоянным обстрелом российской армии.

Военные новости
Владимир Зеленский
Дмитрий Селютин